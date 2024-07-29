В Екатеринбурге горела квартира в девятиэтажном доме

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 14:32.
На площади в четыре квадратных метра огонь повредил домашнее имущество в квартире.
К месту пожара выезжали три единицы техники и шесть человек личного состава.
Возгорание было ликвидировано населением с помощью первичных средств пожаротушения до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Как сообщалось ранее, в четыре часа утра 28 июля в Екатеринбурге горел подвал 4-этажного жилого дома на улице Азина. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 25 жильцов, среди них 5 детей.