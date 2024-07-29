22 человека пострадало в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю

За прошедшие семь дней ДТП случались по трем причинам. Так самой частой проблемой стало то, что водители транспортных средств сталкиваются между собой. Из-за этого произошло девять аварий. Также водители пять раз наехали на пешеходов и один раз машина съехала с дороги.