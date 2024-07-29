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22 человека пострадало в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю

Всего произошло 11 аварий.

Источник: Комсомольская правда

С 22 по 28 июля 2024 года в Иркутске и Иркутском районе было зафиксировано 15 ДПТ. В них пострадали 16 взрослых и 6 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

— Всего за минувшую неделю произошло 187 автоаварий. В них повреждено 349 транспортных средств, — сообщили в пресс-службе ведомства.

За прошедшие семь дней ДТП случались по трем причинам. Так самой частой проблемой стало то, что водители транспортных средств сталкиваются между собой. Из-за этого произошло девять аварий. Также водители пять раз наехали на пешеходов и один раз машина съехала с дороги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии был задержан 57-летний мужчина, который ограбил микрофинансовую организацию. Он нападал в медицинской маске и угрожал оружием.