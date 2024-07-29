Вода поднимается: о ситуации на дорогах в Приморье рассказали в минтрансе

В Приморье дорожники продолжают восстанавливать поврежденные участки трасс, пострадавших во время обрушившихся на прошлой неделе дождей. По информации краевого минтранса, в Яковлевском округе удалось привести в порядок проезд с 93 по 97 километры дороги Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка.
Работы продолжаются и в других муниципалитетах региона. В Хасанском округе восстановили транспортное сообщение на 17 километре Барабаш — Приморское — Перевозная — Безверхово, но до сих пор ограничена дорога на 1 километре трассы Раздольное — Хасан — Гвоздево из-за подъема воды.
В Партизанском округе отсутствует проезд в районе строящегося моста через реку Партизанскую, речь идет о 12 километре дороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово.
В Тернейском округе невозможно проехать по 5 километру участка Ключи — Джигит.
Сложная обстановка сохраняется и в Кавалеровском районе. Из-за поднимающейся воды легковые автомобили не могут проехать по дороге на 1 километре Осиновка — Рудная Пристань — Ленино и 32 по 34 километр Устиновка — Зеркальное.