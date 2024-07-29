Вода поднимается: о ситуации на дорогах в Приморье рассказали в минтрансе

Работы продолжаются и в других муниципалитетах региона. В Хасанском округе восстановили транспортное сообщение на 17 километре Барабаш — Приморское — Перевозная — Безверхово, но до сих пор ограничена дорога на 1 километре трассы Раздольное — Хасан — Гвоздево из-за подъема воды.