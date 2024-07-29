Разлетелись по цепочке: массовая авария на трассе в Приморье — есть пострадавшие

В Приморье произошло ДТП, в результате которого пострадали несовершеннолетние. Сотрудники ГАИ проводят проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
На 17 км дороги Раздольное — Хасан 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигавшийся со стороны Хасана в направлении Раздольного, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося Mazda MPV. В результате произошло столкновение. От удара Mazda въехала в стоящий автомобиль Honda Freed, который врезался в неустановленную машину. Последний автомобиль в этой цепочке уехал с места ДТП.
В автоаварии пострадали две пассажирки Mazda MPV — девочки 10 и 13 лет. Установлено, что 10-летняя девочка не была пристегнута ремнем безопасности.
Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, за прошедшие выходные в крае зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, в Уссурийске в ДТП пострадал подросток. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автоаварии.