Разлетелись по цепочке: массовая авария на трассе в Приморье — есть пострадавшие

На 17 км дороги Раздольное — Хасан 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигавшийся со стороны Хасана в направлении Раздольного, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося Mazda MPV. В результате произошло столкновение. От удара Mazda въехала в стоящий автомобиль Honda Freed, который врезался в неустановленную машину. Последний автомобиль в этой цепочке уехал с места ДТП.