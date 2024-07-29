Машина с людьми рухнула в глубокий овраг в Свердловской области

По предварительным данным, водитель автомобиля, 32-летний мужчина, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего машина полетела с большой высоты. Водитель и два его пассажира, 36-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливается сотрудниками полиции, погибли при падении.