Машина с людьми рухнула в глубокий овраг в Свердловской области

По предварительным данным, водитель автомобиля, 32-летний мужчина, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, после чего машина полетела с большой высоты. Водитель и два его пассажира, 36-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливается сотрудниками полиции, погибли при падении.
Известно, что погибшие местными. Со слов знакомых, до поездки все трое пили алкоголь.
Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно требует от автомобилистов строгого соблюдения ПДД РФ, в частности, выбора безопасной скорости, с учетом дорожных условий, исключения вождения транспортом в нетрезвом виде.