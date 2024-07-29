В ДНР задержали подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля Минобороны

«С поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР (Главного управления разведки. — Ред.) МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — рассказали в ведомстве.
Задержанный уже дал признательные показания и рассказал подробности своей работы. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР было возбуждено уголовное дело.
В ведомстве отметили, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия.
12 июля УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщило, что был задержан агент украинских спецслужб, который передавал сведения о Вооруженных силах (ВС) РФ. По заданию куратора мужчина передавал данные о местах дислокации российской армии в Крыму. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.