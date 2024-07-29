В ДНР задержали подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля Минобороны

12 июля УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщило, что был задержан агент украинских спецслужб, который передавал сведения о Вооруженных силах (ВС) РФ. По заданию куратора мужчина передавал данные о местах дислокации российской армии в Крыму. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.