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В ДНР задержали подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля Минобороны

В Донецкой Народной Республике (ДНР) был задержан подозреваемый в подготовке подрыва автомобиля Минобороны РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по региону в понедельник, 29 июля.

«С поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР (Главного управления разведки. — Ред.) МО Украины по подрыву служебного автомобиля Министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — рассказали в ведомстве.

Задержанный уже дал признательные показания и рассказал подробности своей работы. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР было возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

12 июля УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщило, что был задержан агент украинских спецслужб, который передавал сведения о Вооруженных силах (ВС) РФ. По заданию куратора мужчина передавал данные о местах дислокации российской армии в Крыму. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ