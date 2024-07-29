Спасатели МЧС приостановили поиски пропавшего рыбака в Хабаровском крае

Напомним, что вечером 25 июля заявление от полиции поступило в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В тот же день спасатели выехали в район поисков, приступив к обследованию местности уже утром 26 июля. По информации органов правопорядка, мужчина, стоя на перекате, упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег.