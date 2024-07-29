Спасатели МЧС приостановили поиски пропавшего рыбака в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в Комсомольском районе спасатели МЧС России обследовали более 10 километров местности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На протяжении трёх дней спасатели из поисково-спасательного отряда г. Комсомольск-на-Амуре, входящего в состав Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, проводили поисковые работы в районе поселка Ягодный на реке Писуй. Они искали мужчину, пропавшего 24 июля во время рыбалки.
За последние сутки специалисты совместно с сотрудниками полиции обследовали 4 километра прибрежной полосы и водной акватории. Были осмотрены перекаты, скопления бурелома и мусора, а также заломы. Всего пройдено 10,6 километров. Поиски не дали результатов и были приостановлены до появления новой информации по решению органов правопорядка. Спасатели вернулись к месту постоянной дислокации.
Напомним, что вечером 25 июля заявление от полиции поступило в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В тот же день спасатели выехали в район поисков, приступив к обследованию местности уже утром 26 июля. По информации органов правопорядка, мужчина, стоя на перекате, упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно просит жителей и гостей региона быть максимально осторожными на водоемах и в природной среде. Рекомендуется соблюдать меры безопасности и не пренебрегать основными средствами спасения, такими как спасательные жилеты при передвижении на лодках.