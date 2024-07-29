Минобороны сообщило о 39 уничтоженных БПЛА над регионами РФ за ночь

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями», — сказано в Telegram-канале ведомства.