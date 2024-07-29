Минобороны сообщило о 39 уничтоженных БПЛА над регионами РФ за ночь

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями», — сказано в Telegram-канале ведомства.
В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки украинских дронов получила повреждения электростанция в Глазуновском районе. Оперативные службы устраняют последствия воздушной атаки.
Ранним утром 29 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили беспилотник в Острогожском районе. При его падении повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод.
Вечером 28 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, как силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над регионом. Пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.