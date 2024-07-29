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В Пермском крае мужчину завалило обломками обрушившегося гаража

Спасти его не удалось.

Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В городе Чусовой произошло ЧП — обрушилось перекрытие частного гаража, в результате чего погиб мужчина. Информацию об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Проводились поисково-спасательные работы, извлекли тело мужчины. К сожалению, погиб»- прокомментировали в ведомстве.

На место происшествия выехали 20 спасателей (в их числе 10 человек личного состава от МЧС России) и 8 единиц техники.

На прошлой неделе «Комсомолка» сообщала о пожаре, в котором неравнодушная соседка вытащила пожилую женщину из окна полыхающего дома. Пожар удалось потушить.

несчастный случай