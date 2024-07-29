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Вагон сошёл с рельсов на станции «Иркутск-Сортировочный»

Сотрудники Иркутской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства схода вагона на станции «Иркутск-Сортировочный» в черте города Иркутск. Инцидент произошёл около 5:30 утра 29 июля.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, там произошёл сход порожнего вагона, в результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов в результате схода вагона не приостанавливалось, и расписание поездов из-за этого также не менялось. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На место выезжал Иркутский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку соблюдения транспортного законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.