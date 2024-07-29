Вагон сошёл с рельсов на станции «Иркутск-Сортировочный»

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, там произошёл сход порожнего вагона, в результате происшествия никто не пострадал. Движение поездов в результате схода вагона не приостанавливалось, и расписание поездов из-за этого также не менялось. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На место выезжал Иркутский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.