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Женщина и ребенок попали в больницу после ДТП с двумя авто в Новополоцке

В Новополоцке столкнулись два авто, женщина и ребенок попали в больницу.

Источник: Телеграм-канал Госавтоинспекции Витебской области

Женщина и ребенок попали в больницу после ДТП с двумя авто в Новополоцке. Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

В сообщении говорится, что авария случилась на улице Комсомольской в Новополоцке. Согласно предварительной информации, 23-летний водитель, находясь за рулем машины Volkswagen Polo, не выбрал безопасную дистанция до движущего автомобиля из-за чего врезался в остановившийся впереди Volkswagen Passat. В ведомстве сообщили, что девушка-пассажир 1995 года рождения и ребенок 2013 года рождения с телесными повреждениями были доставлены в Новополоцкую больницу.