Женщина и ребенок попали в больницу после ДТП с двумя авто в Новополоцке

В сообщении говорится, что авария случилась на улице Комсомольской в Новополоцке. Согласно предварительной информации, 23-летний водитель, находясь за рулем машины Volkswagen Polo, не выбрал безопасную дистанция до движущего автомобиля из-за чего врезался в остановившийся впереди Volkswagen Passat. В ведомстве сообщили, что девушка-пассажир 1995 года рождения и ребенок 2013 года рождения с телесными повреждениями были доставлены в Новополоцкую больницу.