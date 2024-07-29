На Арамильском тракте в аварии погиб водитель УАЗа

В аварии погиб водитель УАЗа — он скончался до приезда скорой помощи на месте. Установлено, что в момент ДТП мужчина был пристегнут ремнем безопасности. В больницу попали четыре пассажира отечественного автомобиля: две женщины 66 и 37 лет оказались в Городской клинической больнице № 36, и двое детей 9 и 14 лет, которых госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Примечательно, что из всех пассажиров пристегнута была только 66-летняя женщина.