На Арамильском тракте в аварии погиб водитель УАЗа

В Екатеринбурге в аварии с участием УАЗ, Volkswagen и Datsun погиб человек. Еще пять человек, двое из которых младше 18 лет, пострадали. Инцидент произошел 28 июля около 17:30 на седьмом километре Арамильского тракта.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что Volkswagen Tiguan был под управлением 62-летней жительницы Арамиля. Она двигалась со стороны Екатеринбурга и выехала на встречную полосу, столкнувшись с машиной марки УАЗ, которой управлял 64-летний мужчина из Арамиля.
— После столкновения колесо автомашины Volkswagen Tiguan отлетело на проезжающую мимо автомашину Datsun. От удара автомашины Volkswagen Tiguan и УАЗ съехали с проезжей части, — пояснили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
В аварии погиб водитель УАЗа — он скончался до приезда скорой помощи на месте. Установлено, что в момент ДТП мужчина был пристегнут ремнем безопасности. В больницу попали четыре пассажира отечественного автомобиля: две женщины 66 и 37 лет оказались в Городской клинической больнице № 36, и двое детей 9 и 14 лет, которых госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9. Примечательно, что из всех пассажиров пристегнута была только 66-летняя женщина.
Женщина, управлявшая Volkswagen, также оказалась в ГКБ № 36. Она семь раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Была ли она в состоянии опьянения, покажет химико-токсикологическое исследование.
— На место дорожно-транспортного происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции. Сотрудниками дорожной инспекции проведены все необходимые замеры, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, — добавили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.