С начала лета в Ростовской области утонули 37 человек

В Ростовской области с начала лета этого года утонули 37 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В числе погибших есть один ребенок. Основными причинами летальных исходов является купание в необорудованных местах, спиртное, а также оставленные без присмотра дети. Спасатели напоминают жителям Ростовской области о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах.
Напомним, что 27 июля в Волгодонске утонул 39-летний мужчина. Мужчина выпил горячительные напитки, а затем решил искупаться в заливе. Однако на берег он не вернулся.