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С начала лета в Ростовской области утонули 37 человек

В Ростовской области с начала этого лета произошло 37 летальных случаев на водоемах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала лета этого года утонули 37 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В числе погибших есть один ребенок. Основными причинами летальных исходов является купание в необорудованных местах, спиртное, а также оставленные без присмотра дети. Спасатели напоминают жителям Ростовской области о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах.

Напомним, что 27 июля в Волгодонске утонул 39-летний мужчина. Мужчина выпил горячительные напитки, а затем решил искупаться в заливе. Однако на берег он не вернулся.

МЧС