Три беспилотника сбили за ночь над Ленобластью

В ночь на 29 июля три беспилотных летательных аппарата сбили над Ленинградской областью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
— На территории России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три БПЛА самолетного типа над Ленинградской областью, — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение минувшей ночи попытку совершить террористическую атаку с применением летательных аппаратов по объектам страны зафиксировали над Курской областью, где сбили 19 БПЛА, а также над Белгородской — девять, Воронежской — три и Брянской — пять.
К слову, 28 июля в Петербурге в рамках Дня ВМФ проходил Главный военно-морской парад с участием 200 кораблей, который привлек внимание не только россиян. В небе на границе Финляндии и России заметили американский самолет-разведчик с позывным Jake17. Судя по данным сайта flightradar24.com, ближе к полудню по московскому времени шпион пролетел Эстонию, а потом прибыл в воздушные границы Суоми, где наворачивал круги больше четырех часов. Это примерно 90 километров до российской границы.
— Самолет находился на высоте 10 километров над средним уровнем моря, — сообщили на сервисе отслеживания полетов «Флайтрадар».
Около 18:00 часов воздушное судно уже находилось в Польше.