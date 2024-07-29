Три беспилотника сбили за ночь над Ленобластью

К слову, 28 июля в Петербурге в рамках Дня ВМФ проходил Главный военно-морской парад с участием 200 кораблей, который привлек внимание не только россиян. В небе на границе Финляндии и России заметили американский самолет-разведчик с позывным Jake17. Судя по данным сайта flightradar24.com, ближе к полудню по московскому времени шпион пролетел Эстонию, а потом прибыл в воздушные границы Суоми, где наворачивал круги больше четырех часов. Это примерно 90 километров до российской границы.