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В Горном Алтае утонул подросток из Новосибирска

13-летнего подростка унесло течением в Горном Алтае.

В пресс-службе Следственного управления по Республике Алтай, вчера в селе Элекмонар Чемальского района 13-летний житель Новосибирска гулял со своей мамой рядом с рекой Катунь.

«Подросток оступился и упал в воду, его унесло течением реки, мама также прыгнула в виду и пыталась спасти мальчика, однако ей это не удалось. Тело несовершеннолетнего не обнаружено, проведение поисково-спасательных мероприятий продолжается», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователями осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

несчастный случай