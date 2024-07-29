В Горном Алтае утонул подросток из Новосибирска

«Подросток оступился и упал в воду, его унесло течением реки, мама также прыгнула в виду и пыталась спасти мальчика, однако ей это не удалось. Тело несовершеннолетнего не обнаружено, проведение поисково-спасательных мероприятий продолжается», — уточнили в пресс-службе ведомства.