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За ночь 29 июля над Воронежской областью уничтожили три беспилотника

При падении обломков БПЛА пострадал коммунальный объект в воронежском поселке.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 июля ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Воронежскую область с помощью БПЛА. Над территорией региона обнаружили и уничтожили три аппарата.

Один из них подавили средствами ПВО в Острогожском районе. Упавшие обломки деспилотника повредили объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод.

На место ЧП выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет, отметил губернатор в своем телеграм-канале.

В 8.03 в понедельник угрозу атаки БПЛА в регионе отменили.