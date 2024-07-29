За ночь 29 июля над Воронежской областью уничтожили три беспилотника

В ночь на 29 июля ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Воронежскую область с помощью БПЛА. Над территорией региона обнаружили и уничтожили три аппарата.
Один из них подавили средствами ПВО в Острогожском районе. Упавшие обломки деспилотника повредили объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод.
На место ЧП выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет, отметил губернатор в своем телеграм-канале.
В 8.03 в понедельник угрозу атаки БПЛА в регионе отменили.