Омский Минздрав лишил лицензии частную клинику, пациенты которой попали в реанимацию

Ранее на деятельность клиники обратили внимание в прокуратуре Омской области. По данным ведомства, в клинике отсутствовало необходимое медицинское оборудование и персонал, помощь пациентам во многих случаях оказывали медицинские сестры, для получения лицензии ООО «Клиника Свобода» представлены сфальсифицированные трудовые договоры с врачами, трудоустроенными в других субъектах РФ. В результате деятельности клиники несколько её пациентов попали в реанимацию.