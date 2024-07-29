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Омский Минздрав лишил лицензии частную клинику, пациенты которой попали в реанимацию

Кроме того, клиника была оштрафована.

Источник: Om1.ru

В Омске на предварительном судебном заседании в Арбитражном суде представители регионального Минздрава сообщили о прекращении действия лицензии ООО «Клиника Свобода» на осуществление медицинской деятельности.

Ранее на деятельность клиники обратили внимание в прокуратуре Омской области. По данным ведомства, в клинике отсутствовало необходимое медицинское оборудование и персонал, помощь пациентам во многих случаях оказывали медицинские сестры, для получения лицензии ООО «Клиника Свобода» представлены сфальсифицированные трудовые договоры с врачами, трудоустроенными в других субъектах РФ. В результате деятельности клиники несколько её пациентов попали в реанимацию.

После лишения лицензии частная клиника лишилась возможности осуществлять медицинскую деятельность на территории Омской области. Кроме того, по инициативе прокуратуры суд привлёк клинику к штрафу за нарушение лицензионных требований.

медицина