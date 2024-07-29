Жителя Среднего Урала приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство

В Свердловском областном суде 29 июля озвучили приговор 41-летнему жителю Туринского района Николая Б., обвиняемому в двойном убийстве.
В марте 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к знакомым в селе Шухруповское.
«По пути зашел на кладбище и взял там четыре розы. Цветы он подарил хозяйке дома. В ходе застолья между хозяевами жилища и гостем произошла ссора. Оскорбленный гость нанес хозяину дома не менее 7 ножевых ранений, хозяйке — не менее 13. От полученных травм мужчина умер сразу, женщина скончалась в больнице», — рассказали подробности криминальной истории в облсуде.
Ранее обвиняемый уже имел три судимости.
Суд признал Николая Б. виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима.