Жителя Среднего Урала приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство

«По пути зашел на кладбище и взял там четыре розы. Цветы он подарил хозяйке дома. В ходе застолья между хозяевами жилища и гостем произошла ссора. Оскорбленный гость нанес хозяину дома не менее 7 ножевых ранений, хозяйке — не менее 13. От полученных травм мужчина умер сразу, женщина скончалась в больнице», — рассказали подробности криминальной истории в облсуде.