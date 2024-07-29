Мэр Горловки сообщил об ударе ВСУ по трамваю

Украинские военные ударили по трамваю в Горловке с помощью беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
«В центре Горловки <…> атаковали трамвай с применением ударного БПЛА», — рассказал глава города. Он добавил, что в связи с атакой украинского дрона на трамвайный вагон временно прекращено движение трамваев в микрорайон Квартал 245 и в поселок Шахты им. В. И. Ленина.
В результате удара пострадала одна женщина, она работает вагоновожатым, отметил Приходько.
Горловка расположена почти в 20 км к северо-востоку от Донецка. После начала военной операции на Украине оба города регулярно подвергаются обстрелам.
Горловка регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных сил Украины. 6 июля город неоднократно обстреливали, последний удар нанесли вечером. Под обстрел из реактивной системы залпового огня попал Никитовский район, по нему выпустили 30 ракет. Ранения получили девять человек, в том числе спасатели, которые тушили пожары, возникшие в результате ударов.