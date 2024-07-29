Мэр Горловки сообщил об ударе ВСУ по трамваю

«В центре Горловки <…> атаковали трамвай с применением ударного БПЛА», — рассказал глава города. Он добавил, что в связи с атакой украинского дрона на трамвайный вагон временно прекращено движение трамваев в микрорайон Квартал 245 и в поселок Шахты им. В. И. Ленина.