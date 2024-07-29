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Гуляла с хозяином и вдруг бросилась на подростков: немецкая овчарка покусала школьника в Саянске

15-летнему подростку выплатят 70 тысяч за нападение немецкой овчарки в Саянске.

Источник: Комсомольская правда

В марте 2024 года в микрорайоне Центральный города Саянска гуляли трое подростков. В это же время один из местных жителей выгуливал немецкую овчарку. Вдруг собака кинулась в сторону ребят, напав на одного из них, 15-летнего парня. Овчарка вцепилась ему в левую руку, укусила и за грудную клетку. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Как себя вел в это время владелец собаки? Пытался ли оттащить? Почему она гуляла, судя по всему, без поводка и намордника? И насколько серьезно пострадал подросток? Вопросы остались без ответов. Однако известно, что прокуратура направила иск в суд.

— Саянский городской суд требования прокурора удовлетворил, взяв с владельца собаки компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проконтролировать выплату денег должны будут в прокуратуре города Саянска.