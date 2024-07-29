Гуляла с хозяином и вдруг бросилась на подростков: немецкая овчарка покусала школьника в Саянске

В марте 2024 года в микрорайоне Центральный города Саянска гуляли трое подростков. В это же время один из местных жителей выгуливал немецкую овчарку. Вдруг собака кинулась в сторону ребят, напав на одного из них, 15-летнего парня. Овчарка вцепилась ему в левую руку, укусила и за грудную клетку. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.