Речная остановка в Хабаровске рискует рухнуть в Амур

Из-за размыва береговой линии в поселке Уссурийский на Большом Уссурийском острове остановка рискует упасть в Амур. От конструкции до кромки воды осталось буквально около метра. Местные жители объясняют это тем, что здесь очень сильное течение, которое и разрушает берег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».