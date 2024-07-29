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Речная остановка в Хабаровске рискует рухнуть в Амур

Чумная протока сильно размывает берег Большого Уссурийского острова.

Источник: Хабаровский край сегодня

Из-за размыва береговой линии в поселке Уссурийский на Большом Уссурийском острове остановка рискует упасть в Амур. От конструкции до кромки воды осталось буквально около метра. Местные жители объясняют это тем, что здесь очень сильное течение, которое и разрушает берег, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Чумная протока немного поменяла свое русло и возле поселка сейчас очень быстрое течение, которое и размывает берег. Нужно проводить берегоукрепительные работы иначе остров и дальше будет сильно разрушаться, — рассказала жительница поселка Уссурийский Светлана Бурова.

Об изменении русла Чумной протоки говорит и тот факт, что три года назад во время ледохода возле поселка буквально срезало небольшой стометровый остров, который местные жители называли «Апачи».

Кроме того, сейчас из-за крутизны склона в Уссурийском и невозможности спускать трап в этом месте, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть судно, теплоходы причаливают в нескольких десятках метров от остановки выше по течению.

ЖКХ