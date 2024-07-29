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Три населенных пункта в Приморье остаются подтопленными из-за паводков

В крае число затопленных приусадебных участков снизилось до 66.

Источник: министерство ГОЧС по Приморью

В Приморье продолжают устранять последствия паводков, которые возникли в крае из-за дождей. Губернатору края доложили оперативную обстановку.

По информации министра по делам ГОЧС Александра Златкина, число подтопленных приусадебных участков снизилось до 66 в Партизанском, Чугуевском округах, а также в Находке. По-прежнему от транспортного сообщения отрезаны села Романовский ключ, Слинкино и Партизан, а на дорогах сохраняются девять переливов.

Министр добавил, что ситуация постепенно приходит в норму, так как вода отступает, а расчистка русел рек дает свои результаты. Олег Кожемяко в свою очередь обратил внимание на восстановление грунтовых дорог:

«Они должны не просто грейдероваться, а подсыпаться и укатываться. Тогда это позволит удерживать покрытие в нормативном состоянии. Необходимо на них ставить комплекс, состоящий из самосвала, грейдера, катка. Там, где нужно увеличить объемы техники в муниципалитетах, мы готовы оказать нужную помощь. Но только так можно этот тип дорог содержать в нормальном состоянии».