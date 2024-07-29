Три населенных пункта в Приморье остаются подтопленными из-за паводков

«Они должны не просто грейдероваться, а подсыпаться и укатываться. Тогда это позволит удерживать покрытие в нормативном состоянии. Необходимо на них ставить комплекс, состоящий из самосвала, грейдера, катка. Там, где нужно увеличить объемы техники в муниципалитетах, мы готовы оказать нужную помощь. Но только так можно этот тип дорог содержать в нормальном состоянии».