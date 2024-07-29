Сакраменто
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин запросил доклад об отравлении шестерых рабочих в Екатеринбурге

Трое из мужчин, откачивавших воду из колодца, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Мирошниченко доложить о ходе проверки по факту отравлении шестерых рабочих неизвестным газом в Екатеринбурге. Напомним, 28 июля рабочие откачивали воду из технического колодца в Верх-Исетском районе и почувствовали себя плохо.

Четверых из мужчин госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

«Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному факту организована процессуальная проверка по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

СК