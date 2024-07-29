В Татарстане в ДТП с двумя легковушками один человек погиб, трое пострадали

В воскресенье, 28 июля, на территории Апастовского районе на 85 километре дороги «Казань — Ульяновск» водитель автомобиля ВАЗ, по предварительной информации, для обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», сообщает ГИБДД Татарстана.
«В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка автомобиля ВАЗ. Она скончалась на месте происшествия. Также пострадали оба водителя и его один пассажир ВАЗа», — рассказали в Госавтоинспекции.
Ее сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей аварии.