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В Татарстане в ДТП с двумя легковушками один человек погиб, трое пострадали

Авария произошла, когда один из водителей пошел на обгон.

Источник: ГИБДД Татарстана

В воскресенье, 28 июля, на территории Апастовского районе на 85 километре дороги «Казань — Ульяновск» водитель автомобиля ВАЗ, по предварительной информации, для обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», сообщает ГИБДД Татарстана.

«В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка автомобиля ВАЗ. Она скончалась на месте происшествия. Также пострадали оба водителя и его один пассажир ВАЗа», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ее сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей аварии.