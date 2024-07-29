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На второй очереди набережной в Самаре вечером 28 июля утонул молодой мужчина

На Волге в Самаре утонул парень 2004 года рождения.

Трагический случай произошел на второй очереди набережной в Самаре вечером 28 июля. В Волге утонул молодой мужчина 2004 года рождения. Подводные поисковые работы начали проводить в 20.08.

— По заявлению сотрудников полиции на проведение работ отправились спасатели Поисково-спасательного отряда специального назначения, — сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Тело утонувшего парня нашли под водой и вытащили на берег. Работы на месте ЧП завершили в 21.10. Что могло стать причиной трагедии, не сообщается. Жителей и гостей Самары призывают соблюдать осторожность в воде.