Волгоградцев напугала вечерняя перестрелка на Семи Ветрах

Свидетели случившегося сообщили о раненых.
В воскресенье вечером, 28 июля, покой горожан на Семи Ветрах потревожила перестрелка на улице. О случившемся рассказали сразу несколько местных жителей в социальных сетях.
«На “33-й школе” стрельба, — такое сообщение появилось в Сети. — Скорая и полиция на месте».
По словам очевидцев, в перестрелке пострадал один мужчина. В него попали из травматического пистолета.
«Он был не сильно ранен, сам до скорой с поддержкой дошел, если это единственный пострадавший», — поделился подробностями один из горожан.
Другие волгоградцы уточнили, что выстрелы произошли рядом с аптекой на улице 8-й Воздушной Армии.
«Недавно полицию тоже вызывала, — добавила еще одна жительница. — В этом же месте 10 человек орали и дрались некоторые».
В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали случившееся.