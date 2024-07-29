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Волгоградцев напугала вечерняя перестрелка на Семи Ветрах

В конце недели жители Дзержинского района услышали звуки, похожие на выстрелы.

Источник: РИА "Новости"

Свидетели случившегося сообщили о раненых.

В воскресенье вечером, 28 июля, покой горожан на Семи Ветрах потревожила перестрелка на улице. О случившемся рассказали сразу несколько местных жителей в социальных сетях.

«На “33-й школе” стрельба, — такое сообщение появилось в Сети. — Скорая и полиция на месте».

По словам очевидцев, в перестрелке пострадал один мужчина. В него попали из травматического пистолета.

«Он был не сильно ранен, сам до скорой с поддержкой дошел, если это единственный пострадавший», — поделился подробностями один из горожан.

Другие волгоградцы уточнили, что выстрелы произошли рядом с аптекой на улице 8-й Воздушной Армии.

«Недавно полицию тоже вызывала, — добавила еще одна жительница. — В этом же месте 10 человек орали и дрались некоторые».

В правоохранительных органах пока никак не прокомментировали случившееся.