В Свердловской области закрыли цех по розливу воды после массового отравления

Надзорным ведомством было выявлено несколько нарушений. В их перечне несоблюдение контроля за дезинфекцией, процессы производства не обеспечивали выпуск безопасной продукции, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность воды Olavoda. Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в складском помещении трупы насекомых — мух и бабочек. При этом работники цеха не мыли руки с мылом перед началом работы — они обходились лишь дезинфицирующим средством. Примечательно, что в цехе вообще не было умывальников.