Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области закрыли цех по розливу воды после массового отравления

В поселке Первомайском Роспотребнадзор проверил цех по розливу питьевой воды.

Источник: ГУФССП по Свердловской области

В поселке под Екатеринбургом сотрудники Роспотребнадзора проверили воду после отравления 31 человека. По результатам обследований было принято решение на месяц закрыть цех по розливу питьевой воды в поселке Первомайском в Сысертском районе.

Исполнительный документ о приостановлении деятельности цеха на 30 суток поступил в Сысертское районное отделение судебных приставов. Оборудование на предприятии было опечатано.

— Поводом для проверки Роспотребнадзором данного цеха послужило заболевание 31 человека острой кишечной инфекцией и норовирусом. Вода оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям как в тарах 18,9 литров, так и в пятилитровых, — сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Надзорным ведомством было выявлено несколько нарушений. В их перечне несоблюдение контроля за дезинфекцией, процессы производства не обеспечивали выпуск безопасной продукции, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность воды Olavoda. Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в складском помещении трупы насекомых — мух и бабочек. При этом работники цеха не мыли руки с мылом перед началом работы — они обходились лишь дезинфицирующим средством. Примечательно, что в цехе вообще не было умывальников.