В Италии умер «отец тирамису»

Президент провинции Венето Лука Дзайя, который до этого возглавлял провинцию Тревизо, назвал Лингуанотто «символической фигурой». «Я присоединяюсь к соболезнованиям в связи со смертью Роберто Лингуанотто, шеф-кондитера, который ознаменовал поворотный момент в истории кондитерского дела Тревизо и Венето, заново открыв и перезапустив тирамису. Символическая фигура, в течение многих лет в известном ресторане в центре Тревизо он был одним из послов нашего флагманского десерта тирамису, сегодня кулинарного совершенства, признанного во всем мире», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).