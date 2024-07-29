В Италии умер «отец тирамису»

В Италии в возрасте 81 года после продолжительной болезни умер шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, которого называют «отцом тирамису».
Лингуанотто создал признанный классическим рецепт тирамису с сыром маскарпоне во время работы в ресторане Alle Beccherie в Тревизо, заменив им десерт забальоне из желтков, сахара и вина, как делали в заведении до этого, пишет Corriere della Sera.
Умерший в 2021 году владелец ресторана Beccherie Адо Кампеол, которого также называли «отцом тирамису», рассказывал, что десерт был создан из-за ошибки его жены Альбы и Лингуанотто.
Авторство этого варианта десерта оспаривают отель «Рома» в городе Фриули. Кроме того, газета Baltimor Sun в 2006 году писала, что поставщиком десертов для Beccherie был Карминантонио Яннаконе и тирамису изобрел именно он.
Организатор чемпионата мира по приготовлению тирамису Франческо Реди выразил соболезнования по поводу смерти Лингуанотто и заявил, что без него «не существовало бы этого всемирного движения любителей тирамису».
Президент провинции Венето Лука Дзайя, который до этого возглавлял провинцию Тревизо, назвал Лингуанотто «символической фигурой». «Я присоединяюсь к соболезнованиям в связи со смертью Роберто Лингуанотто, шеф-кондитера, который ознаменовал поворотный момент в истории кондитерского дела Тревизо и Венето, заново открыв и перезапустив тирамису. Символическая фигура, в течение многих лет в известном ресторане в центре Тревизо он был одним из послов нашего флагманского десерта тирамису, сегодня кулинарного совершенства, признанного во всем мире», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).