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Под Ачинском «Тойота» упала в реку с высоты четырех метров, водитель погиб

Ачинские спасатели со дна реки Салырка подняли автомобиль с телом погибшего водителя.

Источник: соцсети

По данным КГКУ «Спасатель», в ночь с 25 на 26 июля 44-летний мужчина на автомобиле «Тойота Карина», двигаясь из деревни Ильинка в сторону поселка Малиновка, не справился с управлением. Иномарку занесло и выбросило в кювет вниз к реке с высоты четырех метров.

«Водолазы Ачинского поисково-спасательного отделения нашли автомобиль на глубине двух метров, закрепили за заднее левое колесо и подняли с помощью крана на дорогу», — пояснили в КГКУ «Спасатель».

Тело водителя находилось в салоне на заднем сиденье, ремень безопасности не был пристегнут.

Напомним, ранее в Шарыповском районе Красноярского края 15-летний парень поскользнулся на мосту и упал в реку с семиметровой высоты. Все произошло рядом с поселком Дубинино в районе старой дамбы на реке Береш.