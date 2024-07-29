Под Ачинском «Тойота» упала в реку с высоты четырех метров, водитель погиб

По данным КГКУ «Спасатель», в ночь с 25 на 26 июля 44-летний мужчина на автомобиле «Тойота Карина», двигаясь из деревни Ильинка в сторону поселка Малиновка, не справился с управлением. Иномарку занесло и выбросило в кювет вниз к реке с высоты четырех метров.