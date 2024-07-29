Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генштаб ВСУ в понедельник вновь признал, что наиболее напряженной ситуация сложилась на красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Источник: AP 2023

«Самая горячая ситуация была на покровском направлении», — говорится в сообщении в соцсети Facebook*.

Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении.

Красноармейск (украинское название Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.