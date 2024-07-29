Генштаб ВСУ вновь признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной

«Самая горячая ситуация была на покровском направлении», — говорится в сообщении в соцсети Facebook*.
Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский и главком украинских войск Александр Сырский ранее неоднократно заявляли о крайне напряженной для ВСУ обстановке на Красноармейском направлении.
Красноармейск (украинское название Покровск) — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР: Краматорском и Славянском.
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