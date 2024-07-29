Тело прятал в бочке: подозреваемому в убийстве друга приморцу вынесли приговор

В Приморье жителя села Антоновка приговорили к лишению свободы. В августе 2023 года, как рассказали в краевой прокуратуре, мужчина убил товарища и спрятал его тело в бочке.
Об этом случае «Комсомолка» писала ранее, об убийстве стало известно в ноябре прошлого года. В августе обвиняемый и его товарищ распивали алкоголь в бане последнего. Однако вскоре приморцы поссорились, так как приятель стал оскорблять ранее судимого мужчину на тюремном сленге.
Разозленный мужчина взял нож и ударил им друга, а когда понял, что тот умер, спрятался его тело в бочке, засыпал бытовым мусором и скрылся. О случившемся стало известно, когда спустя месяц, в сентябре, в полицию обратилась дочь убитого.
Мужчина и ранее был судим за различные преступления, в том числе и убийство, и за повторное деяние получил еще один срок. 10 лет он проведет в исправительной колонии особого режима. В прокуратуре добавили, что приговор в законную силу не вступил.