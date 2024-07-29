Телефонный мошенник «разорил» пенсионерку из Красносельского района на 5 млн рублей

Подобных преступлений в Петербурге много. Как правило, жертвами мошенников становятся пожилые люди. Так, 73-летнюю пенсионерку аферисты обманули на 4,6 миллионов рублей, позвонив и представившись сотрудниками администрации Василеостровского района.