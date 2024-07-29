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Телефонный мошенник «разорил» пенсионерку из Красносельского района на 5 млн рублей

Аферист три дня терроризировал пенсионерку в Красносельском районе, пытаясь нажиться на пожилой женщине. «Улов» преступника составил 5 миллионов рублей, сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник сначала убедил жертву отдать наличными 4,6 миллиона рублей, после чего 70-летняя женщина перевела мошеннику еще 600 тысяч рублей.

Пожилая петербурженка заподозрила неладное спустя несколько дней и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленником оказался 18-летний юноша. Его задержала полиция.

Подобных преступлений в Петербурге много. Как правило, жертвами мошенников становятся пожилые люди. Так, 73-летнюю пенсионерку аферисты обманули на 4,6 миллионов рублей, позвонив и представившись сотрудниками администрации Василеостровского района.