Телефонный мошенник «разорил» пенсионерку из Красносельского района на 5 млн рублей

Злоумышленник сначала убедил жертву отдать наличными 4,6 миллиона рублей, после чего 70-летняя женщина перевела мошеннику еще 600 тысяч рублей.
Пожилая петербурженка заподозрила неладное спустя несколько дней и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленником оказался 18-летний юноша. Его задержала полиция.
Подобных преступлений в Петербурге много. Как правило, жертвами мошенников становятся пожилые люди. Так, 73-летнюю пенсионерку аферисты обманули на 4,6 миллионов рублей, позвонив и представившись сотрудниками администрации Василеостровского района.