Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Группа «Вагнер» понесла потери в ожесточенных боях с боевиками в Мали, погиб командир штурмового отряда, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
«С 22 по 27 июля 2024 года военнослужащие FAMа и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК “Вагнер” под руководством командира Сергея Шевченко, позывной Пруд, в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин вели ожесточенные бои с боевиками из Координационного движения “Азавад” (CMA) и “Аль-Каида* в Сахеле” (JNIM)», — говорится в публикации.
В «Вагнере» отметили, что в первый день группа Пруда уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Но затем радикалы воспользовались тем, что началась песчаная буря, смогли перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек. Тогда командование «Вагнера» решило перебросить дополнительные силы на помощь 13-му штурмовому отряду.
Новую попытку атаки боевики предприняли 25 июля, но благодаря слаженным действиям бойцов «Вагнера» и малийских военнослужащих ее удалось отбить.
«В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК “Вагнер” и солдат FAMa», —рассказали в ЧВК.
Там процитировали последнюю радиограмму от группы Пруда, которая поступила 27 июля в 17:10: «Остались втроем, продолжаем вести бой».
Командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд погиб в бою.
* Запрещенная в России террористическая группировка.