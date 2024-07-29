Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали

В «Вагнере» отметили, что в первый день группа Пруда уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Но затем радикалы воспользовались тем, что началась песчаная буря, смогли перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек. Тогда командование «Вагнера» решило перебросить дополнительные силы на помощь 13-му штурмовому отряду.