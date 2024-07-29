В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли мать и 8-летняя дочь

В Ростовской области в серьезном ДТП погибли мать и дочь. Женщине было 39, девочке — 8 лет, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Трагедия произошла вечером 28 июля на трассе Новороссия — Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Предварительно, иномарка Suzuki не выдержала безопасную дистанцию, врезалась в автомобиль Mercedes Actros, а потом отлетела на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом MAN.
— В результате аварии погибли водитель Suzuki и ее дочь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Правоохранители просят автовладельцев быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.