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В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли мать и 8-летняя дочь

Женщина и девочка погибли в серьезном ДТП на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в серьезном ДТП погибли мать и дочь. Женщине было 39, девочке — 8 лет, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Трагедия произошла вечером 28 июля на трассе Новороссия — Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Предварительно, иномарка Suzuki не выдержала безопасную дистанцию, врезалась в автомобиль Mercedes Actros, а потом отлетела на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом MAN.

— В результате аварии погибли водитель Suzuki и ее дочь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Правоохранители просят автовладельцев быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.