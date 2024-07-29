«Круг унесло в море»: многодетная семья четвертые сутки ищет пропавшего в бухте сына — что известно

За несколько дней с вечера 25 июля имя Богдана Куксова узнали многие приморцы. Увы, поводом для этого стало ЧП на воде. Ребенок отдыхал в бухте Безымянная вместе с сестренкой под присмотром папы, мужчина отвлекся на пару минут… и больше не видел сына. Ребенка искали вдоль берега на лодках, на сапах, теперь к операции подключились водолазы МЧС России, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Все больше ведомств задействовано в поисках. В прокуратуре уже назначили проверку. В ведомстве редакции рассказали, при каких обстоятельствах пропал мальчик.
«Богдан купался с семилетней сестрой, за ними приглядывал папа. В какой-то момент отец с дочкой на пару минут вернулись в палатку, а когда вернулись, Богдана нигде не было. Поиски начались в эту же минуту, мужчине помогли соседи из палаточного лагеря, вызвали полицию».
НЕУЖЕЛИ НИКТО НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ?
Все произошло примерно в 19:00. Вечер, отдыхающие продолжают купаться, вокруг берега бегают несколько людей и выкрикивают имя мальчика. Постепенно их становится все больше, затем появляется полиция. Лишь одна из проживающих в палаточном лагере девушек заметила что-то неладное, но не придала этому значение.
«Девушка сказала полицейским, что видела зеленый плавательный круг в открытом море справа от места купания детей. Следов мальчика нигде не было», — рассказали в пресс-службе МВД Приморья.
ЧТО ГОВОРЯТ ВОЛОНТЕРЫ И СПАСАТЕЛИ.
Тем временем произошедшее за несколько дней успело обрасти слухами и клеветой. Волонтеры «ПримПоиска» просят людей остановиться делать поспешные выводы и не беспокоить семью пропавшего напрасно, если у них нет полезной информации о местонахождении Богдана.
«Напомним, что такое может случиться с каждым. Это стечение обстоятельств. Поиски на данный момент ведут сотрудники ПДН, уголовного розыска и участковые отдела полиции города Фокино, следователи Следственного комитета из Большого Камня, спасатели, водолазы Находкинского ПСО, волонтеры “ПримПоиска” и неравнодушные люди, подключаются ребята с сапами», — рассказали волонтеры.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что дно моря исследует команда водолазов, но пока что поиски не дают никаких результатов. Люди ищут Богдана практически круглосуточно как на воде, так и с воздуха, и на побережье. Задействованы все силы и профессионалы, которые действительно могут работать в этих условиях.
«Хотим напомнить, что поиски на воде намного сложнее, чем поиски в городе или в лесу, где можно собрать сотни людей и всем дружно проверить территорию. Море очень опасно, так же погода не на нашей стороне. Работать должны профессионалы и подготовленные люди», — добавили представители ПСО.
ОРИЕНТИРОВКА ДЛЯ ПОИСКОВ.
Люди не перестают задаваться вопросом: куда же пропал Богдан? В течение дня 7-летний мальчик играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Никто не может сказать, когда его видели в последний раз и где.
Мог ли увести ребенка кто-то из взрослых? На подобных участках, облагороженных палатками, туалетами и прочим всегда платный въезд по спискам, палатки бронируются, номера авто фиксируют. Вряд ли кто-то из отдыхающих, кто оставил столько личных данных, осмелился бы навредить чужому ребенку.
Неясно, как надувной круг попал в открытое море. Его туда просто унесло или все же Богдан доплыл на глубину, а затем по какой-то причине начал тонуть?
Некоторые предположили и версию с хищниками. Однако в этом году также не было сообщений об акулах в районе бухты Безымянная. Поиски не прекратятся до тех пор, пока родные не получат ответ на главный вопрос: что же случилось с их сыном?
В последний раз Богдана видели в желтых плавках. Мальчик худощавого телосложения, у него светло-русые волосы, удлиненная стрижка, карие глаза. Особая примета: между большим и средним пальцем правой ноги есть родимое пятно.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем ребенке, просьба обращаться в УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91.
8 914 721 22 32, 8 914 718 77 02- волонтеры (телеграм/WhatsApp). Для связи с редакцией можете обратиться в чат-бот нашего Telegram-канала.