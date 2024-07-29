«Папа маме лицо сжег»: ревнивый муж облил жену серной кислотой на глазах двоих детей

В столице Бурятии врачи борются за здоровье 39-летней Надежды Савельевой. Три месяца назад она пострадала из-за ревности супруга. Мужчина, изрядно подшофе, облил мать двоих своих детей… серной кислотой из автомобильного аккумулятора. Причем сделал это тогда, когда она спала, и вообще не могла сопротивляться. Сибирячка получила ожоги пищевода, ее лицо и тело обезображены, покрытыми страшными ранами, она уже пережила несколько операций. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Ревновал без причины.
— Мама познакомилась с Виталием (имя изменено — прим. Редакции), моим отчимом, когда мне было 9 лет. На тот момент она одна воспитывала меня. Родной отец ушел, когда я только появилась на свет, — рассказывает дочь Надежды, 20-летняя Мария Савельева. — Виталий жил в небольшом селе и знал мамину подругу. Она их и познакомила.
Со временем любовные отношения переросли в семью. Пара решила жить вместе, Надежда вместе с дочерью переехала в дом к избраннику. Вскоре у них родились двое детей: дочь Оля и сын Артем. Сейчас им 11 и 8 лет. После того, как ребята немного подросли и окрепли, Надежда нашла в Улан-Удэ работу сиделкой долговременного ухода, помогала пожилым людям и инвалидам. Виталий тоже не сидел без дела, трудился, работал в селе — содержал скот, вспахивал участки на тракторе и т.д.
— Честно говоря, отчима я не особо любила. Но старалась относиться к нему хорошо. Все-таки это муж мамы, поэтому чтобы не расстраивать ее, я принимала его и пыталась найти общий язык, — вспоминает Мария. — Семейная жизнь у них сначала складывалась хорошо. Бывало, возникали препирательства, но до крупных конфликтов никогда не доходило. Все изменилось несколько лет назад, когда брат с сестрой подросли…
Мария рассказывает, что денег в семье стало не хватать. Заработки у Виталия стали сезонными. Надежде пришлось брать больше подработок, ее все чаще не бывало дома. Супругу это не нравилось.
— Отчим стал ревновать маму. Она ведь помогала не только женщинам, но и мужчинам. Часто высказывал ей претензии на этот счет. К тому же из-за того, что работы у него стало гораздо меньше, он начал чаще выпивать. Я на тот момент уже съехала из родительского дома, вышла замуж и переехала с супругом в Братск. Конечно, когда мы общались с мамой по телефону и при встрече, она периодически жаловалась мне на отчима. Бывало, что у нее даже возникало желание уйти от него с детьми. Но в эти моменты он сразу же бросался ей в ноги, просил прощения и умолял остаться. А бывало, что в пьяном состоянии бросал такие слова, что, мол, если они расстанутся, то он что-нибудь сделает с собой или с семьей. Но мама никогда не воспринимала угрозы всерьез. Мол, характер у Виталия не такой. Оставалась с ним. Какое-то время у них все было спокойно, а потом история повторялась. Но мама надеялась, что в итоге все образуется…
Никто в семье даже не мог предположить, что когда-нибудь Виталий перейдет от слов к делу.
«Папа маму сжег».
Все произошло 9 апреля этого года. В тот день Надежда вернулась в село из Улан-Удэ с ночной смены и заехала в гости к подруге, чтобы поздравить ее с днем рождения. А через несколько часов — домой.
— Виталий ждал ее. Он был очень пьяным. Мама вернулась уже ближе к вечеру, помыла ребятишек в бане, немного прибралась, а затем прилегла на диване в кухне отдохнуть. Проснулась, когда поняла, что на нее что-то выливают. Кожу сильно зажгло.
Свидетелями этой страшной сцены стали дети супругов, которые в этот момент смотрели телевизор в соседней комнате. 11-летняя Оля рассказывала, что видела, как ее отец молча зашел в дом с большим черным ведром и направился в сторону, где спала мама. Через секунду послышались страшные крики.
— Вылив на маму жидкость, он ушел из дома в неизвестном направлении. Мама, сообразив, что произошло, бросилась к бочке с водой и начала промывать лицо. Благодаря этому ей удалось сохранить зрение. При этом мама еще и Олю успокаивала, говорила, что нужно сделать. Сестренка позвонила нашим дяде и тете и сказала: «Папа маме лицо сжег!».
Уже через некоторое время в дом приехали родственники, скорая помощь и полиция. Надежду госпитализировали, а полиция принялась разыскивать Виталия. Как оказалось, после случившегося он спрятался в подвале заброшенного дома на соседском участке.
— О случившемся я узнала от тети примерно через полтора часа. Конечно, для меня это был шок. Буквально двумя днями ранее я была в гостях у мамы с отчимом. Все было в порядке. И тут такое… Как выяснилось, этот план он продумал уже давно и делился с ним со своими друзьями, когда был пьяным. И то, что она в тот день пришла поздно с работы, видимо, разозлило его, вот он его и реализовал. 13 апреля я смогла приехать в больницу к маме. Она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.
Тело Виталия нашли на следующий день. 52-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.
Нужны мази и средства от ожогов.
Вот уже почти четыре месяца как Надежда прикована к больничной койке. Ее состояние стабильное. От кислоты особенно пострадало лицо, руки, ноги, бедра, выгорели волосы. 9% ожога получил пищевод и желудок. Надежде провели две операции, сейчас она может есть только через специальный зонд.
— У мамы повреждены голосовые связки, она очень тихо разговаривает. Я постоянно нахожусь в больнице, ухаживаю за ней. Мама пока не может ходить. Ей требуется курс реабилитации. Также мы находимся в процессе получения квоты на пластическую операцию.
Мария рассказывает, что к обычной жизни, ее мама, к сожалению, уже не вернется. Но облегчить ее можно. Семье очень требуется помощь неравнодушных.
— Очень много денег уходит на салфетки, пенки для умывания, лекарства, мази от шрамов и рубцов. Один тюбик мази только стоит 3500 рублей, а их в месяц необходимо как минимум два. Требуются обезболивающие препараты, потому что без них мама не может. Морально ей сейчас тоже очень тяжело. Говорит, что отчим снится ей каждую ночь. А еще она сильно скучает по детям, не видела их несколько месяцев. Сестра с братом находятся сейчас с бабушкой. Мы, конечно, же, всячески поддерживаем маму. Надеемся, что у нас получится пережить эту трагедию!