«Папа маме лицо сжег»: ревнивый муж облил жену серной кислотой на глазах двоих детей

— Отчим стал ревновать маму. Она ведь помогала не только женщинам, но и мужчинам. Часто высказывал ей претензии на этот счет. К тому же из-за того, что работы у него стало гораздо меньше, он начал чаще выпивать. Я на тот момент уже съехала из родительского дома, вышла замуж и переехала с супругом в Братск. Конечно, когда мы общались с мамой по телефону и при встрече, она периодически жаловалась мне на отчима. Бывало, что у нее даже возникало желание уйти от него с детьми. Но в эти моменты он сразу же бросался ей в ноги, просил прощения и умолял остаться. А бывало, что в пьяном состоянии бросал такие слова, что, мол, если они расстанутся, то он что-нибудь сделает с собой или с семьей. Но мама никогда не воспринимала угрозы всерьез. Мол, характер у Виталия не такой. Оставалась с ним. Какое-то время у них все было спокойно, а потом история повторялась. Но мама надеялась, что в итоге все образуется…