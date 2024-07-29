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Страшное ДТП с автобусом и автоцистерной под Воронежем попало на видео

В аварии пострадали 14 человек.

В Сети появились кадры аварии, произошедшей на 7 км автодороги А-134 под Воронежем утром в воскресенье, 28 июля. Там при столкновении автоцистерны Hyundai и пассажирского автобуса ПАЗ пострадали 14 человек. На опубликованном видео запечатлен момент столкновения.

Видно, как большегруз на большой скорости «догоняет» маршрутный транспорт и врезается в него сзади, после чего продолжает тащить ПАЗ вперед на значительное расстояние. В автобусе в момент ДТП находилось два десятка человек.

РИА «Воронеж» писало, что девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один пациент — в состоянии средней степени тяжести. Четверым госпитализация не потребовалась. Автоцистерной управлял 43-летний мужчина. Следственный комитет проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.