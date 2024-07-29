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«Стук и шум в любое время дня и ночи»: пожилая омичка засудила громкого соседа, который беспокоил ее не один год

Омичка подала в суд на соседа, который часами бьет по батареям, стенам и по полу.

Источник: Комсомольская правда

Омич беспокоил пенсионерку шумом, регулярно доносящимся из его квартиры. Пожилая омичка неоднократно обращалась в полицию и решила обратиться в суд. Теперь мужчина выплатит ей моральную компенсацию.

Сосед пенсионерки с нижнего этажа регулярно стучит по стенам, по полу, а также батареям. Шум беспокоит омичку в любое время дня и ночи — это может длиться несколько часов, иногда с короткими интервалами.

Несколько раз пенсионерка обращалась в полицию. Суд поддержал иск пожилой омички. Инстанция исследовала доказательства, а также Книгу учета сообщений о происшествиях.

Суд установил, что в 2022—2023 годах пенсионерка, которая также является старшей по дому, неоднократно жаловалась на соседа в полицию.

«Вступившим в законную силу постановлением административной комиссии Кировского АО г. Омска ответчик привлечен к административной ответственности в виде предупреждения по ст. 48 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Судом в качестве свидетелей допрошены соседи истицы, подтвердившие нарушение ответчиком режима тишины», — рассказали в пресс-службе суда.

Инстанция удовлетворила иск и постановила взыскать с мужчины в пользу омички моральную компенсацию в размере 25 тыс. рублей.

Сосед пенсионерки попытался обжаловать приговор, однако суд отклонил жалобу.