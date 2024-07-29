Более шести млн рублей перевели мошенникам жители Иркутской области за три дня

За прошедшие три дня жителя Приангарья отдали в руки мошенников более 6,4 миллионов рублей. Всего было обмануто 15 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.
Самым распространенным способом мошенничества стал звонок от «брокера». По такой схеме провели четырех жителей региона. Жертвы перевели на счет инвестиционной компании более 1,1 миллиона рублей. А вот самые крупные суммы переводили лже работникам силовых структур. Три жителя области перевели «правоохранителям» около 3,8 миллионов рублей.
— Полицейские установили, что аферисты сообщали о неизвестных, пытающихся похитить сбережения со сберегательного счета потерпевшего. Затем, для «безопасности», предлагали перевести деньги на «резервный счет», а после переставали выходить на связь. В настоящий момент разбираются в обстоятельствах преступлений, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Два жителя Приангарья скинули более 500 тысяч рублей людям, которые представились работниками службы безопасности банка. Аферисты рассказали о якобы подозрительных операциях в онлайн-банке. Чтобы все накопления остались на счету, жертвы оформили кредит и перевели всю сумму на полученный номер карты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в школах Иркутской области установят новое современное оборудование.
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