Что известно о прорыве дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП.
Вода размыла временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала.
Сообщение об аварии поступило в 06:34 мск.
По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек.
Прорыв перемычки, установленной на время реконструкции канала, находится на территории поселка городского типа Надвоицы. Согласно открытым данным, по состоянию на 2023 год в Надвоицах проживали порядка 6 тыс. человек.
Пострадавшие и повреждения.
В оперативных службах сообщили о трех пострадавших и шести пропавших без вести. Позже двоих, включая ребенка, нашли живыми.
В свою очередь, глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева заявила, что пропавшими без вести числятся семь человек.
Вода разрушила 13 домов.
Реакция властей.
Власти Сегежского округа сообщили во «ВКонтакте», что в муниципальном образовании введен режим чрезвычайной ситуации.
На место аварии направлены группировка ГУ МЧС РФ по региону (50 человек) и 65 специалистов карельской республиканской поисково-спасательной службы.
Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.
На месте работают три бригады скорой помощи Сегежской центральной районной больницы.
Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.