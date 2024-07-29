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Парня и девушку спасли с горы Кадош в Краснодарском крае

В Туапсинском районе спасатели Спасательной службы провели две успешные операции по спасению туристов.

Источник: пресс-службы администрации Туапсинского района

Первая операция произошла на горе Кадош, где двое 19-летних туристов — парень и девушка — попытались подняться со стороны пляжа с целью выйти на трассу по навигатору. Однако на середине подъема они поняли, что не могут продолжить путь без посторонней помощи, и вызвали спасателей. Спасательная команда помогла отдыхающим спуститься со скального склона, используя альпинистское снаряжение. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Вторая операция прошла в каньоне реки Таштай, где туристка сломала ногу во время прогулки. Спасатели оперативно прибыли на место и оказали пострадавшей доврачебную помощь. Затем они транспортировали ее при помощи жестких носилок «Акья» и передали медикам. Спасательная операция заняла около двух часов.

Обе операции прошли успешно благодаря профессионализму и оперативности спасателей, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.