Мужчина скончался в больнице после взрыва газа в Хабаровске

К сожалению, врачи не смогли его спасти. Об этом сообщает ТАСС.
Информацию о его состоянии прокомментировали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Происшествие случилось на прошлой неделе, когда пожар вспыхнул в четырехэтажном доме после взрыва на втором этаже. Как сообщили в администрации Хабаровска, одна семья временно переехала к родственникам из-за ремонта, остальные же вернулись домой, поскольку их квартиры не пострадали.
Мужчина получил серьезные ожоги 90% тела и был госпитализирован в критическом состоянии. Кроме того, в больницу был доставлен трехлетний малыш, который получил ушибы от падения в результате взрыва. Врачи провели обследование и не выявили у него серьезных травм. Также осколками были ранены трое детей, игравших во дворе в момент происшествия.
Напомним, что инцидент произошел 25 июля в селе Тополево.