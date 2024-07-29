Мужчина скончался в больнице после взрыва газа в Хабаровске

Мужчина получил серьезные ожоги 90% тела и был госпитализирован в критическом состоянии. Кроме того, в больницу был доставлен трехлетний малыш, который получил ушибы от падения в результате взрыва. Врачи провели обследование и не выявили у него серьезных травм. Также осколками были ранены трое детей, игравших во дворе в момент происшествия.