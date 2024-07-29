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Мужчина скончался в больнице после взрыва газа в Хабаровске

В результате взрыва газа в квартире мужчина получил смертельные ожоги и умер в больнице.

К сожалению, врачи не смогли его спасти. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о его состоянии прокомментировали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Происшествие случилось на прошлой неделе, когда пожар вспыхнул в четырехэтажном доме после взрыва на втором этаже. Как сообщили в администрации Хабаровска, одна семья временно переехала к родственникам из-за ремонта, остальные же вернулись домой, поскольку их квартиры не пострадали.

Мужчина получил серьезные ожоги 90% тела и был госпитализирован в критическом состоянии. Кроме того, в больницу был доставлен трехлетний малыш, который получил ушибы от падения в результате взрыва. Врачи провели обследование и не выявили у него серьезных травм. Также осколками были ранены трое детей, игравших во дворе в момент происшествия.

Напомним, что инцидент произошел 25 июля в селе Тополево.