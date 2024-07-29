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30 человек ликвидировали пожар на ул. Пугачевской в Самаре

В понедельник, 29 июля, в 4:08, загорелся расселенный дом на ул. Пугачевской, 72 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 30 человек. Пожар ликвидировали в 5:08.

Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.

МЧС