30 человек ликвидировали пожар на ул. Пугачевской в Самаре

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 30 человек. Пожар ликвидировали в 5:08.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.
В понедельник, 29 июля, в 4:08, загорелся расселенный дом на ул. Пугачевской, 72 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 30 человек. Пожар ликвидировали в 5:08.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.