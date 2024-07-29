Прокуратура взяла на контроль расследование отравления в детсаду Волгодонска

В Ростовской области сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование отравления воспитанников одного из детсадов Волгодонска. Эту информацию подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.
— Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Кроме того, на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, — сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, всего «в связи с ухудшением самочувствия, связанного с выявленной инфекцией» были госпитализированы три ребенка.
Напомним, ранее в СК по факту случившегося завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ).