Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль расследование отравления в детсаду Волгодонска

Прокуратура начала проверку после отравления трех воспитанников детсада в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование отравления воспитанников одного из детсадов Волгодонска. Эту информацию подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Кроме того, на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, всего «в связи с ухудшением самочувствия, связанного с выявленной инфекцией» были госпитализированы три ребенка.

Напомним, ранее в СК по факту случившегося завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ).