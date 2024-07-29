6-летний мальчик получил травмы в ДТП с участием мотоцикла в Братске

26 июля вечером на перекрестке улицы Рябикова и улицы Янгеля в Братске случилось ДТП. По предварительной информации известно, что мотоцикл «Регулмото» столкнулся с автомобилем «Тойота Дюна». Водителем питбайка был 53-летний мужчина, а на пассажирском месте находился его шестилетний сын. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области.