6-летний мальчик получил травмы в ДТП с участием мотоцикла в Братске

26 июля вечером на перекрестке улицы Рябикова и улицы Янгеля в Братске случилось ДТП. По предварительной информации известно, что мотоцикл «Регулмото» столкнулся с автомобилем «Тойота Дюна». Водителем питбайка был 53-летний мужчина, а на пассажирском месте находился его шестилетний сын. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— В отношении водителя мотоцикла — отца несовершеннолетнего пострадавшего, решается вопрос о привлечении его к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас устанавливаются все причины и условия произошедшего, а также тяжесть полученных ребенком увечий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель автомобиля въехал в стадо лошадей в Аларском районе, после чего попал в больницу. Также в аварии погибло пять животных.