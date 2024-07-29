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В ДТП в Павлодарской области водитель погиб и двое пострадали, в том числе ребенок

Павлодар. 29 июля. КазТАГ — В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Павлодарской области водитель погиб и двое пострадали, в том числе ребенок, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«На автодороге Павлодар — Семей водитель внедорожника совершил столкновение с ГАЗ 31029 “Волга”, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автотранспортом, после чего опрокинулся в кювет», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в понедельник.

Сообщается, что пассажир «Волги» 1953 года рождения скончался на месте ДТП. 58-летний водитель находится в реанимации городской больницы № 1 Павлодара.

Второй пассажир — ребенок 2008 года рождения госпитализирован в Павлодарскую областную детскую больницу.

Согласно медицинскому освидетельствованию водитель внедорожника находился в алкогольном опьянении. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.