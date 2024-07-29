В ДТП в Павлодарской области водитель погиб и двое пострадали, в том числе ребенок

«На автодороге Павлодар — Семей водитель внедорожника совершил столкновение с ГАЗ 31029 “Волга”, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автотранспортом, после чего опрокинулся в кювет», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в понедельник.