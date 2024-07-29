Мэр Днепра описал жителям грядущие проблемы со светом, теплом и водой

«Они не могут связать между собой отсутствие электроснабжения с отсутствием воды и отсутствием отопления. Но если нет электроснабжения, тогда не работают насосы. Если не работают насосы, нет воды, а если не работают насосы, нет воды, а вода — это теплоноситель, то нет отопления. Логично», — пояснил Филатов.