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Бойня в больнице. Раненый пациент и его друзья избили врачей в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте два врача серьезно пострадали от рук поступившего с резаными ранами пациента и его буйных друзей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, инцидент произошел 27 июля в клинической больнице № 1. В приемное отделение доставили 27-летнего мужчину. У него диагностировали многочисленные резаные раны предплечий, грудной клетки и живота, а также геморрагический шок 2−3 степени. Состояние больного было оценено как тяжелое.

После оказания первой медицинской помощи пациента госпитализировали в отделение неотложной хирургии и микрохирургии. Но больной слез с операционного стола и начал наносить побои медработнику.

Врачу удалось вызвать правоохранителей, однако друзьям пациента это не понравилось, и бить врача принялись уже они. Друзья также избили дежурного врача отделения неотложной хирургии, который пришел для проведения операции.

В результате нападения дежурный врач потерял сознание и впал в кому, его поместили в реанимационное отделение. У первого врача зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом третьего поясничного позвонка, а также многочисленные ссадины на лице и разрыв правой губы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 («Хулиганство») Уголовного кодекса, подозреваемые задержаны. Ведутся следственные действия.