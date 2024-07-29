Бойня в больнице. Раненый пациент и его друзья избили врачей в Ташкенте

В результате нападения дежурный врач потерял сознание и впал в кому, его поместили в реанимационное отделение. У первого врача зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом третьего поясничного позвонка, а также многочисленные ссадины на лице и разрыв правой губы.