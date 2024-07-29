«Неизвестная делегация» устроила диверсии на железных дорогах Франции

В этом же послании утверждалось, что Олимпийские игры являются полем для экспериментов по управлению толпой и общему контролю над передвижениями граждан. «Как и любое крупное спортивное мероприятие, они также каждый раз дают возможность поклоняться ценностям, которые лежат в основе мира власти и денег», — утверджается в сообщении группировки.