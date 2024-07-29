«Неизвестная делегация» устроила диверсии на железных дорогах Франции

Следователи предполагают возможную причастность анонимной группировки, активно выступающей против проведения Олимпийских игр, к диверсиям на железных дорогах во Франции. По информации Le Parisien, СМИ республики и других стран получили письмо с адреса sabotagetgvjo@riseup.net, в котором «Неизвестная делегация» заявила о своей ответственности за повреждения, нанесенные накануне открытия Олимпиады-2024.
«Они называют это вечеринкой? Мы рассматриваем это как праздник национализма, гигантскую инсценировку порабощения населения государствами», — цитирует газета письмо радикалов.
В этом же послании утверждалось, что Олимпийские игры являются полем для экспериментов по управлению толпой и общему контролю над передвижениями граждан. «Как и любое крупное спортивное мероприятие, они также каждый раз дают возможность поклоняться ценностям, которые лежат в основе мира власти и денег», — утверджается в сообщении группировки.
Le Parisien отмечает, что следователи стремятся установить, является ли это заявление реальным или оппортунистическим.
Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о серии поджогов и разрушений электросети скоростных железных дорог в день открытия Олимпиады (26 июля), многие поезда были задержаны или отменены.
Генеральный директор SNCF Жан-Пьер Фаранду назвал это результатом массированной атаки, а министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заверил, что ответственные будут найдены.
Мы обнаружили определенное количество элементов, которые позволяют нам полагать, что мы довольно быстро узнаем, кто несет ответственность за то, что явно не саботировало Олимпийские игры, но саботировало часть французских каникул.
После сбоя в работе железных дорог из-за диверсий в день открытия Олимпиады решили созвать кризисный штаб Министерства транспорта, сообщил телеканал BFM TV. «Уходящий в отставку премьер-министр Габриэль Атталь посетит… кризисный штаб Министерства транспорта в Париже», — говорится в публикации.
«Ремонтные работы полностью завершены на всех высокоскоростных линиях, пострадавших от диверсий», объявило 28 июля руководство государственной железнодорожной компании SNCF. С понедельника движение должно вернуться в прежний график. Накануне на линии, соединяющей Париж с Атлантикой, циркулировали девять из десяти поездов, на северном направлении — три из четырех.
Правоохранительные органы задержали 14 экоактивистов, которые планировали диверсии, протестуя против социального и экологического разрушения Парижа-2024. Всего в диверсии собирались принять участие 50 человек.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских атлетов до ОИ-2024 при условии выполнения ряда требований. В соревнованиях принимают участие 15 нейтральных спортсменов из России.
Олимпийские игры стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены участвуют в играх в нейтральном статусе и не принимали участие в церемонии.
Нина Лютикова