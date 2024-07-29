Дело полицейских, убивших школьницу под Новосибирском, вернули в прокуратуру

Новосибирский областной суд вернул дело экс-полицейских, обвиняемых в убийстве школьницы в селе Яркуль, в прокуратуру. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.
— Новосибирский областной суд 25 июля вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Евгения Бартоломея и Максима Кудрявцева, обвиняемых в совершении преступлений, совершенных в марте 2010 года, — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело вернули прокурору из-за нарушений требований при составлении обвинительного заключения. Однако в прокуратуре это решение обжаловали.
Ранее сообщалось, что дело экс-полицейских, обвиняемых в расправе над Наташей Матюхиной, дошло до суда. 25 июля обвиняемым в убийстве ребенка продлили срок содержания в СИЗО. 29 июля адвокат Кудрявцева подал апелляцию на постановление о продлении меры пресечения его подзащитному.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что есть две версии о том, где полицейские могли спрятать тело Наташи Матюхиной. А также о том, что они могут быть причастны к убийству еще одного человека. По словам жителей села, где пропала девочка, труп школьницы могли сжечь в кочегарке.