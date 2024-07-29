Дело полицейских, убивших школьницу под Новосибирском, вернули в прокуратуру

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что есть две версии о том, где полицейские могли спрятать тело Наташи Матюхиной. А также о том, что они могут быть причастны к убийству еще одного человека. По словам жителей села, где пропала девочка, труп школьницы могли сжечь в кочегарке.